عالم أزهري: عبادة واحدة تحجز بها مقعدا بجوار الرسول في الجنة

استعرض الدكتور أيمن الحجار، أحد علماء الأزهر الشريف، بحديث نبوي رواه مسلم في صحيحه، عن ربيعة بن كعب الأسلمي – رضي الله عنه، قال: «كنت أبيت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل فقلت: اسألك نرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، قُلت: هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود».

وأوضح «الحجار»، في برنامج «قصة حديث»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، قصة الحديث، حيث طلب الصحابي الجليل سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي – رضي الله عنه – من النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – مرافقته في الجنة أوصاه الحبيب بكثرة السجود، أي الإكثار من صلاة التطوع.

قيمة وأهمية السجود

وتابع عالم الأزهر الشريف: «الحديث يعلمنا قيمة وأهمية السجود في حياتنا وهو أمر رباني ومن أوامر الحق – سبحانه – في الفرائض التي نصليها وهو ركن أساسي في كل ركعة، كما أن أثر السجود يتضح من قصة هذا الحديث وإكثار العبد من السجود تطوعاً لله يقربه من الجنة ومن الله سبحانه وكثرة الصلاة تأتي من تطوع العبد كثيراً».

واستطرد: «أول سورة نزلت من القرآن الكريم هي «اقرأ» أو العلق، والتي خُتمت بآية جليلة منها قول الحق – سبحانه وتعالى - «واسجد واقترب» وهو الأمر الإلهي الذي يعرفنا كيف نكون قريبين من المولى – عز وجل».