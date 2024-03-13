شوقي علام: صيام رمضان يتكفل بكبح جماح الشهوات

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء رمضان، فُتّحت أبواب الجنة، وغُلقّت أبواب النار، وسلسلت الشياطين»، متابعًا: «أما عن «فُتّحت أبواب الجنة»، فهي عبارة عن كثرة الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان، «غُلقّت أبواب النار»، عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران، وأما تصفيد الشياطين، فهو عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين».

سلسلة الشياطين في رمضان

وأضاف علام، خلال تقديمه برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بسلسلة الشياطين، يكتشف المرء أنه في مواجهة مع نفسه، إما أن يرقى بها في درجات التقوى والمراقبة والخوف من الله عز وجل فينجو، أو يترك نفسه ليقع في أسر وسوسة هذا العدو، لافتًا إلى أن هذا الحديث به إشارة لعناية الله عز وجل التي تكتنف المؤمن.

أهمية الصيام وشهر رمضان

وتابع: «كما يتكفل شهر رمضان بسلسلة الشياطين، فإن الصيام يتكفل بكبح جماح الشهوات، وتبصير المسلم بحقيقة الدنيا، ويعزز الشهر الكريم في المرء أن يشعر بغيره من الفقراء، الذين لا يجدون قوت يومهم، وهذا يكون دافعًا لتغيير النفس والرقي بها»، مشيرًا إلى أن الصيام يعطي للإنسان ثقة في نفسه وأنه قادر على تقويمها وضبط زمام هواها».