مفتي الديار المصرية: «ينبغي على المؤمن إعزاز نفسه بالعمل»

قال الشيخ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن كسب الحلال من العزة المطلوبة في المؤمن، موضحا أنه ينبغي على المؤمن إعزاز نفسه بالعمل، استشهادا بقول الله تعال: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين».

ينبغي على المؤمن أن يسعى في إعزاز نفسه

وأكد «علام »، خلال حواره ببرنامج حديث المفتي، على شاشة قناة «الحياة»، أن المؤمن ينبغي أن يسعى في إعزاز نفسه بعفاتيها واستغنائها عن ما في أيدي الناس كما قال رسول الله: «من يستعف يعفّه الله ومن يستغني يغنه الله».

الصبر عن العمل والصبر عن الكسب

وأوضح «علام»، أن العزة في العمل لا تتحقق أبدا إلا بالصبر على العمل والكسب، ويجب استغلال ذلك في شهر رمضان المعروف بشهر الصبر كما قال رسول الله.