شوقي علام: الصبر يعكس قوة الشخصية وصلابتها وقدرتها على الصمود

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشخصية التي يسعى الإسلام لبنائها لها عدة سمات، أهمها الصبر الذي يعني حبس النفس عما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وثوابه، مشيرا إلى أن الصبر صفة إيجابية، ولا يقتصر معناه على تحمل الصعاب والتحديات فقط.

مفهوم الصبر الصحيح

وأضاف علام خلال تقديمه برنامج «حديث المفتي» عبر قناة «الناس»، أن الصبر يعني تحمل الصعاب والتحديات دون فقد الأمل والثقة بالنفس، ودون إغفال الرجاء في الله سبحانه وتعالى، موضحا أن الصبر صفة تجعل الإنسان يتعالى على حطام الدنيا، ويتسامى على القليل الفاني، وينتصر على كل الشهوات الحسية والمعنوية.

تحقيق صفة الصبر

وتابع أن تحقيق صفة الصبر يكون بصرف قوة الإقدام في الإنسان إلى ما ينفعه، وإمساك قوة الإحجام عما يضره، وبهذا تعكس صفة الصبر قوة الشخصية وصلابتها وقدراتها على الصمود، كما تعكس قدرة النفس على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات والمشقات والابتلاءات بإيمان راسخ عند الإنسان.