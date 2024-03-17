شوقي علام: مصر محط اهتمام ونظر الدول الكبرى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مصر محط اهتمام ونظر الدول الكبرى على مر العصور، وحتى على الصعيد العلمي في التراث الفقهي، نجد أن مصر تكاد تكون البلد الأول الذي تكاملت فيه المذاهب الفقهية الأربعة، فكانت دائمًا حاضنة لأبرز فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بخلاف الدول التي كانت يغلب عليها المذهب الواحد.

وأضاف علام، خلال تقديمه برنامجه «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، أن مصر أثمرت بساتينها العلمية منذ أيام الفتح الأولى، وبرز منها علماء ومجاهدون عظام، وكانت مركزًا لانطلاق الفتوحات إلى باقي ربوع إفريقيا وما وراءها.

إسهامات مصر على المسار الإنساني

وتابع: «مصر على المسار الإنساني، مسار إعجاب، وقد حفظ التاريخ لمصر إسهامات عديدة في أوقات الشدة، في أيام سيدنا يوسف عليه السلام، كانت الدول المجاورة لمصر تعاني من القحط والفقر، ولم يكن لهم وجهة إلا لمصر، فكانوا يتزودون منها بالطعام والماء والثياب، حتى تنقضي شدتهم، ثم لما وقعت المجاعة على الرومان، كانوا يستقبلون القمح من مصر، حتى انتهت مجاعتهم».