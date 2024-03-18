«باب رزق» يكشف حكاية وكالة بازرعة في الجمالية (فيديو)

قال الإعلامي يسري الفخراني، إنّ وكالة بازرعة، كانت مجمعًا للتجار منذ أكثر من 300 عام، موضحا: «الوكالة كانت مكان يقيم فيه التجار بعد الرجوع من سفر بعيد، خاصة من دولة اليمن، لذلك بدأت الوكالة بتجارة البن والصابون النابلسي».

وكالة بازرعة مشهورة بتجارة البن

وأضاف «الفخراني» مقدم برنامج «باب رزق» خلال جولته في وكالة بازرعة، أنّه بجانب الغرف وأماكن مبيت التجار، كان يوجد محال و«دكاكين» لعرض البضاعة المجلوبة من الدول الأخرى، مواصلا: «قبل التجارة في البن كانت الوكالة مشهورة بتجارة الأخشاب، وهي مكان مهم للغاية للتجارة، وبلغة اليوم فهي بمثابة «مول تجاري» فيه كل الأصناف والتجار لعرض البضاغة من كل البلاد».

وكالة بازرعة تتميز بالفن والموسيقى أيضا

وتابع الإعلامي يسري الفخراني، أن وكالة بازرعة الموجودة في وسط القاهرة بمنطقة الجمالية، كانت تتميز بالفن والموسيقى، وليست التجارة فقط، مواصلا: «بعد ترميمها منذ أكثر من عام لم يعد هناك اهتمام كبير بالفن، لذلك يجب الاهتمام أكثر بإقامة الحفلات والأمسيات الثقافية في بازرعة، لأنها من أهم وأجمل الأماكن التاريخية في وسط القاهرة العظيمة».