فرحة المستفيدات من مشروعات «التحالف الوطني» في بني سويف: «باب رزق»

عبر عدد من أهالي قرى بني سويف، المستفيدون من المشروعات الصغيرة، التي جرى تسليمها لهم اليوم الأحد، من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادتهم عقب استلامهم لنماذج المشروعات بالمجان.

تسليم 28 مشروعا للسيدات في 3 قرى ببني سويف

وسلمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عدد 68 مشروعا صغيرا للسيدات الأولى بالرعاية في المجتمع الريفي بـ3 قرى في محافظة بني سويف هي قرى «دلاص وبياض وسدمنت الجبل».

عزيزة: تسلمت 15 بطة بالأكل والعلاج

وقالت عزيزة شاكر جرجس، إحدى المستفيدات من المشروعات بقرية بياض العرب في مركز بني سويف، اليوم تسلمنا المشروع وكان عبارة عن 15 بطة مسكوفي و2 شيكارة علف، وعدد كبير من الأدوية، كذلك جرى عقد ندوة بواسطة طبيب بيطري عن كيفية تربية الطيور والحفاظ عليها وتنميتها لتكون بداية مشروع كبير.

عبير: تدربنا على تربية الطيور وتنمية المشروع

وأضافت «عبير محمد»، مقيمة بقرية بياض العرب في مركز بني سويف، إحدى المستفيدات من المشروعات: «تسلمت المشروع، وان شاء الله هكبره وهنبيع منه ونأكل الولاد كمان، لأن مشروعات تربية الطيور مربحة وميسرة لسيدات المنازل، ربنا يجازي كل من يساعد في الخير وإقامة أي مشروع يفتح باب رزق».

سيدة: المشروع يوفر مصدر دخل

وأضافت سيدة مراد، إحدى المستفيدات من المشروعات في قرية دلاص بمركز ناصر: استلمنا المشروع، وتدربنا عن كيفية تنميته وزيادة الطيور وتحقيق دخل منه بشكل دائم، بالإضافة إلى كيفية رعاية الطيور والحفاظ عليها، كل ذلك بالمجان تمامًا.