شيخ الخطاطين لـ«باب رزق»: كتبت آيات كسوة الكعبة عام 1982

قال خضير البورسعيدي، شيخ الخطاطين، إنه في عام 1982 طلب منه أن يقوم بعمل كسوة الكعبة، وقام بكتابتها على ورق الكلك كمسودة، بمقاسات الكسوة، وقام بعرضها في المعارض، وبعد ذلك أخذوا النسخة المصنوعة من الكلك وصمموا عليها النسخة الأصلية التي توضع على الكعبة، لافتًا إلى أن الصورة التي يملكها في المعرض لكسوة الكعبة قد نفذت فعليًا على 32 مترا.

شيخ الخطاطين: أحب إنهاء الرسمة في نفس الجلسة

وأضاف خضير، خلال حواره ببرنامج «باب رزق»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي يسري الفخراني، أنه سريع في التخطيط ويحب الخط جدًا، ويحب أن يجلس ليرسم رسمة دون أن يتركها، حتى يستطيع أن يرى ماذا صنع بعدما أنهى الرسمة، لافتًا إلى أنه عندما ينتهي من الرسمة يشعر بأن تعبه جاء بفائدة.

حكاية شيخ الخطاطين مع التليفزيون

وتابع: «لما يكون عندي ألم أمسك القلم يروح الألم»، مشيرًا إلى أنه بدأ قصته مع التليفزيون في 1963، ولكن قبل ذلك بعامين كان يعمل من الخارج دون التعيين بأجر مقابل العمل الذي يقوم به.