جامعة أسيوط تشارك في مبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الاجتماع التنسيقي لتنفيذ المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، تحت مظلة 100 مليون صحة.

ترأس الاجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحضور الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على المبادرة بوزارة الصحة والسكان وعضو مجلس النواب، ومشاركة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية

أكد رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، والتي يجري تنفيذها تحت مظلة 100 مليون صحة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية في ضوء رؤية مصر 2030.

الاستعانة بأساتذة جامعة لدعم المبادرة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أهمية المبادرة التي تحظى باهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً ضرورة البدء في التنفيذ ومشاركة كافة الجهات والقطاعات الخاصة في قطاع الصحة حتى تتكامل منظومة العمل، مؤكداً دعم جامعة أسيوط بمختلف مستشفياتها ومراكزها البحثية وكلياتها لتنفيذ المبادرة، في إطار دورها التوعوي والتنموي والخدمي؛ فضلاً عن إمكانية الاستعانة بأساتذة وطلاب كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، في مساندة ودعم المبادرة وتقديم المشورة للمواطنين وتصحيح الخصائص السكانية ودعم حقوق الأم والطفل، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.