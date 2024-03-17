وظائف جامعة أسيوط 2024.. اعرف المستندات والتفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود وظائف خالية في جامعة أسيوط 2024، وهي «مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وأمين كلية العلوم، أمين كلية الهندسة، وأمين معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية».

مستندات التقديم علي وظائف جامعة أسيوط 2024

ووفقًا لما أعلنته الجامعة، فأن المستندات الواجب توافرها للتقديم على وظائف جامعة أسيوط 2024، جاءت كالتالي:

- تقدم الطلبات و8 نسخ ورقية من المستندات التالية:

- بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، و8 صور شخصية حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

- مقترح واف ٍلتطوير الوظيفة المتقدم عليها، أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقًا للنموذج رقم 95 لسنة 2017.

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية، خلال مدة الإعلان موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه.

- نتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

تسليم مستندات وظائف جامعة أسيوط 2024

ووفقًا للجامعة فأن تسليم مستندات وظائف جامعة أسيوط 2024، ستنتهي في 15 أبريل المقبل، على أن يتم تسليم المستندات باليد في ملف ورقى مدون عليه بيانات المتقدم، وترفق به نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومُقترحات التطوير على أسطوانة CD.

وأشارت الجامعة إلى إرفاق طلب في المستندات باسم رئيس الجامعة، بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة، وطلب بيان حالة وظيفية المعد لذلك، من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط.