طلاب جامعة أسيوط من ذوي الهمم يحصدون 3 ميداليات في رفع الأثقال

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أبناء الجامعة من ذوي الهمم، الذين حصدوا 3 ميداليات، خلال مشاركة الجامعة في دورة الجامعات المصرية رقم 51، المقامة على كأس الشهيد أ.ح. إبراهيم الرفاعي في رفع الأثقال للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة الحركية، والتي أُقيمت في جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أنّ جامعة أسيوط تحرص على توفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصول ذوى القدرات الخاصة، على التدريب والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، وتيسير الإجراءات اللازمة التي تكفل مشاركتهم في المسابقات والأنشطة الوطنية والدولية، والتواصل مع أقرانهم في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أنّ الدولة المصرية تكفل الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة، والتي تضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل، في مختلف القطاعات، وإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية لهم.