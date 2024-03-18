التحالف الوطني ينظم إفطارا جماعيا لـ600 عامل نظافة بالبحيرة

تنظم جمعية نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة، إفطارا جماعيا لعدد 600 عامل نظافة بجميع مدن وقرى المحافظة.

إفطار جماعي لعمال النظافة في البحيرة

كما تشهد فعالية التحالف الوطني أيضا توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية شاملة لجميع المواد المختلفة، كما سيتم تكريم عمال النظافة من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي سعادتها الكبيرة بتواجدها بين العمال ومشاركتها وجبة الإفطار.

عمال النظافة ركائز في المجتمع

وقالت «الكاتب»، إن عمال النظافة هم ركائز في المجتمع، معربة عن امتنانها العميق للمسؤولية الكبيرة التي يحملونها في المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأوضحت رئيس مجلس مؤسسة الكاتب أن مثل هذه الفعاليات تأتي لغرس الانتماء والوطنية لدى الجميع والعمل على الاهتمام بالأسر الأكثر استحقاقا.

وكانت مؤسسة الكاتب نفذت الأسبوع الماضي فعالية لتوزيع الوجبات الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقا والتي تستمر خلال شهر رمضان.