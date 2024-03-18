أحمد الطاهري: كتاب «زيارة جديدة للتاريخ» يؤكد تنوع «هيكل» الصحفي

تناول الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، كتاب «زيارة جديدة للتاريخ» للمؤلف محمد حسنين هيكل، موضحا أنه بشكل شخصي يحب هذا الكتاب كثيرًا.

حوارات أجراها محمد حسنين هيكل

وأوضح «الطاهري»، خلال تقديم برنامجه الإذاعي «كلام محترم»، والذي يُذاع عبر «الراديو 9090»، أن هذا الكتاب مختلف عن كل كتب محمد حسنين هيكل، مشددًا على أن الكتاب تضمن مجموعة من الحوارات التي أجراها حسنين هيكل مع شخصيات بارزة حول العالم، مشددًا على أن هذا الكتاب محير أيضًا خلال اختيار فصل للحديث عنه.

وأشار إلى أن فضل اختيار واحد من الحوارات الذي يتضمنه الكتاب، وهو حوار بعيد عن السياسة، للتأكيد على أن هيكل كان صحفيا متنوعا ومتجددا وناجحا في كل الاختبارات التي مر بها ووضع نفسه فيها.