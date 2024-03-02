عادل حمودة يكشف تفاصيل لقاء جمع جمال حمدان ومحمد حسنين هيكل

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، تفاصيل ما رواه عبد الله السناوي، بشأن تنظيم مصطفى نبيل زيارة جمعت جمال حمدان ومحمد حسنين هيكل، عام 1979.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «عندما ذهب مصطفى نبيل إلى بيت جمال حمدان لم يفتح الأخير الباب، واقترح مصطفى نبيل العودة في يوم تالي، لكن هيكل رفض، وأمسك هيكل بحجر وألقاه على زجاج حجرة جمال حمدان لعله يستيقظ ويتذكر موعده، من خلف باب موارب رآه هيكل مرتديا روب أحمر فوق ملابس البيت».

لقاء هيكل وجمال حمدان

وتابع: «كان الرجل يعد طعامه بنفسه في مطبخه، في الوقت نفسه كانت غرفة الاستقبال غير خاضعة لعناية منذ فترة، لم يكن المشهد يليق بمفكر في حجمه، كان تفسير هيكل لحالة جمال حمدان: بدا رجلا تعرض لصدمة إنسانية فاقت طاقته على احتمالها لدرجة أنه أخذ يعاقب نفسه».

وواصل: «سأله هيكل: لماذا هذه العزلة وإسهاماتك مراجع للباحثين والمثقفين والمعنيين بالشأن العام؟ أنت تعيد فكرة الرهبنة المصرية بالعزلة في الخلاء ولكنك منعزل في فوضى، وطالبه هيكل أن ينتقل إلى مكان آخر يصلح للحوار فيه مكان يجسد الحياة الطبيعية.. ربما تغريه بالعودة».

واستكمل: «انتقل الثلاثة إلى فندق شهير في حي الدقي يطل على النيل، يواصل عبد الله السناوي الرواية قائلا: بلطف إنساني قال جمال حمدان لهيكل: أنك تتصرف مثل لورد إنجليزي رغم صداقتك بجمال عبد الناصر، وأشار إلى سيجار في يد هيكل».

وأردف: «ابتسم هيكل سائلا عما إذا كان يريد سيجارا آخر يحتفظ به؟ أخذ جمال حمدان السيجار وراح ينفث دخانه في الهواء ثم كان حوار بينهما بدأه هيكل بسؤال: ما الذي جرى للمكان وعبقريته؟ ترى ما الذي جرى لعبقرية المكان فعلا؟ ننتظر الإجابة في موضعها وموقعها».