أحمد الطاهري يكشف كواليس حوار محمد حسنين هيكل مع أينشتاين (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن واحدا من الحوارات التي تضمنها كتاب «زيارة جديدة للتاريخ» للمؤلف محمد حسنين هيكل، كان مع العالم ألبرت أينشتاين، صاحب نظرية النسبية.

حوار هيكل وأينشتاين

وشدد «الطاهري»، خلال تقديم برنامجه الإذاعي «كلام محترم»، والذي يُذاع عبر «الراديو 9090»، على أن هذا الحوار أجراه الكاتب والمؤلف هيكل في نوفمبر عام 1952، موضحًا أن هيكل كان في رحلة للولايات المتحدة الأمريكية في زيارة لإحدى الجامعات الأمريكية للتعرف على منهجيات في قياس الرأي العام حول القضايا المختلفة، ولم تكن الزيارة محددة لإجراء الحوار مع إينشتاين.

وأشار إلى أنه خلال هذه الزيارة التقى بشيوخ دبلوماسيي مصر، والذين أكدوا له أنه لابد من مقابلة العالم إينشتاين، واستغل هيكل الفرصة لإجراء حوار، بعد أن لمعت الفكرة في عقله، وحصل على الموافقة ولكنها كانت مشروطة بأن يكون الحوار مدته 30 دقيقة بحد أقصى.

وأوضح أنه بحسب تصريحات هيكل أنه فكر في الاعتذار عن إجراء هذا الحوار بسبب هذه الشروط، إلا أنه أقنع نفسه بالفكرة وأنها فرصة كبيرة له وربما لن تتكرر.