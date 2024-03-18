أفضل الأدعية عند نزول المطر الشديد.. اللهم طهر قلبي واشرح صدري

مع أوقات سقوط الأمطار، يُكثر المسلمون من ترديد الأدعية، أملا في أن تكون أبواب السماء مفتوحة في هذه اللحظات، وتستجاب دعوة العبد ولا يكون بينها وبين الله حجاب، ولذلك يرغب منهم في معرفة أفضل الأدعية عند نزول المطر الشديد، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

لا توجد صيغة واحدة ثابتة يمكن قولها كأفضل الأدعية عند نزول المطر الشديد، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.

أفضل الأدعية عند نزول المطر الشديد

يردد البعض في أفضل الأدعية عند نزول المطر الشديد التالي:

- اللّهُمّ حواليْنا ولا عليْنا، اللّهُمّ على الآكام والْجبال والآجام والظّراب والأوْدية ومنابت الشّجر.

- اللّهُمّ اسْقنا غيْثًا مُغيثًا مريئًا نافعًا غيْر ضارٍّ عاجلًا غيْر آجلٍ.

- اللهم صيبا هنيًا وصيبًا نافعًا.

أفضل الأدعية المستجابة عند نزول المطر الشديد

ويقول البعض في أفضل الأدعية عند نزول المطر الشديد التالي:

- اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

- اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

- اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

أدعية مستجابة عند نزول المطر الشديد

ويمكن ترديد أفضل الأدعية عند نزول المطر الشديد كالتالي:

- اللهم اغفر لي واعف عني وعافني واهدني إلى صراطك المستقيم.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

- اللهم بارك لنا فيما أنزلته من المطر وارزقنا به أفضل المحاصيل والزروع، وأدم علينا الخير ووفقّنا لطاعتك وشكرك.

- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.

- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

- اللهمّ امنن علينا بالرزق الوفير والخير العميم، ولا تحرمنا من المطر ولا تجعل ما أنزلته منه علينا آخر عهدنا به، وأعطنا ولا تحرمنا يا كريم يا رزّاق.