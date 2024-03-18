أستاذ تفسير: بعض آيات القرآن لا يمكن فهمها دون معرفة علم النفس

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المفسر حديثًا يحتاج لأدوات تختلف عن تلك التي احتاجها المفسر قديمًا، موضحًا أن قديما كان يكفي للمفسر أن يعرف النحو والصرف والبلاغة والأدب والفقه وأصول الفقه والحديث وعلوم القرآن إلى آخره.

قديما كان يكفي للمفسر أن يعرف النحو والصرف

وأضاف «أبو عاصي»، خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه الآن ينبغي على المفسر أن يعرف علم النفس ويعرف علم الاجتماع ويعرف الفلسفات ويعرف العلاقات الدولية، مؤكدًا أنه الآن تجد آيات كثيرة جدا لا يمكن فهمها فهما عميقا إلا اذا كنت تعرف علم النفس.

وأشار إلى أنه عندما غابت هذه الثقافة، أسرف المفسرون فيما يحسنون وتركوا ما لا يحسنون من مستجدات، متابعًا: «فنجد في كتب الفقه في باب الوضوء أو باب الطهارة، ندرس مثلا 200 صفحة، بينما القرآن ذكر كل ما في الوضوء آيات معدودة».