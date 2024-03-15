محمد سالم أبو عاصي لـ«أبواب القرآن»: تفسير محمد عبده لمعنى الفرقان «منطقي»

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن من حاولوا تقديم تفسير جديد للقرآن، مثل طه حسين، وأمين الخولي الذي تحدث عن تجديد النحو والشعر وضرورة تجديد تفسير القرآن، لم يتجاوزا في حق القرآن.

أمين الخولي والتفسير الكلاسيكي

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "أمين الخولي كان يقول التفسير الكلاسيكي لازم يتجدد، وحصل خلاف مع محمد عبده في تفسيره لمعنى الفرقان، ففي الكتب القديمة يقولون الفرقان هو كتاب الله المنزل الذي يفرق بين الحق والباطل، بينما محمد عبده قال الفرقان هو العقل الذي يفرق بين الحق والباطل، وهذا تفسير مستساغ، إلا أن أمين الخولي عارضه، وقال هذا يضطر الإنسان أن يستغنى عن الوحي".

الوحي والعقل

وأردف أبو عاصي: "ممكن نوفق بين الإثنين، الوحي هداية والعقل هداية، بالعقل نفهم مضامين الوحي، وأرى أن تلك المحاولات ليست تجاوزًا في حق القرآن، لكن لدينا مشكلة نفسية، أن كل ما يصدر عن عالم مستشرق نظنه مؤامرة على الإسلام ونتهمه أنه بوق للمستشرقين".

وأكد أن طه حسين ليس بوقًا للمستشرقين، بل له كلام جميل جدا، ودقيق جدا في تحليل الشعر والسيرة.