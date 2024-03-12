محمد سالم أبو عاصي: يجب البحث عن السنن الكونية في القرآن واتباعها

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لا بد من فهم السنن الكونية، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى بث لنا سننا كونية مادية، مثل الليل والنهار والنجوم.

سنن كونية واجتماعية

وأضاف أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «أبواب القرآن» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذه سنن كونية وربنا نبه لنا في القرآن إلى السنن الاجتماعية، فهناك سنن كونية وسنن اجتماعية».

وجوب الأخذ بالأسباب

وأشار إلى ضرورة الوقوف أثناء قراءة القرآن عند هذه السنن الاجتماعية، مضيفًا: «من ضمن السنن الاجتماعية عند الشيخ محمد عبده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه سنة اجتماعية، على سبيل المثال عندما تكون في معركة لا بد أن تعد العدة وأن تأخذ بالأسباب فإذا لم تفعل تنهزم، النبي ومن معه لم يأخذوا بالأسباب في غزوة أحد لذلك انهزموا، ليأتي القرآن ويقول ليس لك من الأمر شيء، أنت لم تأخذ بعالم الأسباب، هذه سنة كونية».

وأردف: لذلك رشيد رضا لديه عبارة في (المنار) يقول إن الله لا يحابي أحدًا في سنن الخلق، «يعني متجيش تقولي هو الغرب ده مش مؤمن ومتقدم ليه، لأن هو أخد بسنن الكون أنت ما خدتش، فالقضية هنا مش قضية إيمان وكفر، إنما القضية هنا أن ربنا بث في الكون سنن كونية واللي عايز يتقدم ويتحضر وينتصر ويكون قوي يأخذ بهذه السنن، اللي يبتعد عن هذه السنن تنهار حضارته وتاريخه وينتهي».

الاستفادة من سنن الله الكونية

وأوضح أن الإيمان والكفر ليس لهما دخل هنا، متابعًا: «الدخل هنا للعلم هل أنت استفدت من سنن الله الكونية، وأخذت بمقومات النصر، أنت أخذت بالقوة التي قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أم لم تأخذ بالأسباب.

واختتم: «لا بد أن تأخذ بالأسباب وربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم دي قالها ربنا للمشركين لما انهزموا في غزوة بدر»، مؤكدًا أنه لكي ينصلح حالنا في المجتمع خلقيًا وسلوكيًا وحضاريًا يجب أن نبحث عن السنن الاجتماعية في القرآن الكريم أو سنن الله في عباده.