المنيا.. التنمية والخدمات تنهض بقرى ومراكز «عروس الصعيد»

فى يوم 18 مارس، تحتفل محافظة المنيا بعيدها القومى رقم 105، تخليداً لذكرى انتفاضة أهالى مركزى ديرمواس وملوى ضد الاحتلال الأجنبى، ففى عام 1919، هزت ثورة 1919 أرجاء مصر، احتجاجاً على اعتقال الزعيم سعد زغلول ورفاقه، وكان لأهالى المنيا دور بارز فى هذه الثورة، وفى يوم 10 مارس، بدأت المظاهرات فى المنيا، حيث قام الأهالى بقطع السكك الحديدية، ما أدى إلى انقطاع الصلة بالقاهرة، وفى يوم 18 من الشهر نفسه، تصاعدت المقاومة، حيث قام المواطنون فى مركزى ديرمواس وملوى بحرق قطار قادم من الجنوب يقل مفتش السجون الإنجليزى «بوب»، وسميت وقتها بثورة الدم والعسل حيث كانت الدماء تختلط بالعسل.

105 أعوام مرت على انتفاضة أهالى المنيا ضد الإنجليز، ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا اليوم عيداً قومياً للمحافظة، تخليداً لدورهم الوطنى المشرف فى الدفاع عن الوطن، فَتَحيةً لكل شهداء مصر بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، ومع كل ذكرى لعيد المنيا القومى، نتذكر تضحياتهم ونؤكد العهد بالسير على خطاهم فى سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر.