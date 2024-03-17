«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية على كورنيش النيل غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين الموافق 18 مارس قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية علي كورنيش النيل، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تستمر فعاليات القافلة على مدار يومين متتاليين 18 و19 مارس الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد المنيا القومي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

تخصصات القافلة الطبية

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من مشورة ومتابعة الحمل وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة مجانا، بالإضافة إلى وجود عيادات في التخصصات الآتية «أطفال – أسنان – أمراض مزمنة – نساء – باطنة».

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار «حسنين»، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.