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دراما المتحدة

أستاذ تفسير: لابد أن يهتم المُفسر بعلم الاجتماع ليرى الهيئة التركيبية للمجتمع

كتب:

عمرو هلال
05:53 م | الإثنين 18 مارس 2024
سالم أبوعاصي

سالم أبوعاصي

حكى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، عن موقف له مع شيخه وهو صغير، والذي قلل فيه من أهمية العلوم الحديثة.

وتابع «أبو عاصي»، خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، :«وأنا طالب في المعهد الديني، الشيخ الله يرحمه وكان فقيها حنفيا يشرح لنا الفقه، قال (أبوك وأهلك جايبينك هنا تتعلم الفقه، مش علشان تتعلم الجغرافيا والتاريخ)».

الإمام محمد عبده أدخل العلوم الحديثة في الأزهر

وشدد على أنه كان يفهم وقتها أن الدين هو الفقه وهو العلم، إنما الجغرافيا والتاريخ والأحياء هي أمور هامشية، وهذا الأمر الذي عانى منه الإمام الأكبر الشيخ محمد عبده، وبذل جهدا كبيرا ليدخل العلوم الحديثة في الأزهر، موضحًا أن فكر الإمام محمد عبده نجح واستمر لأن العلوم الحديثة الآن دخلت الأزهر، مثل اللغات، والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات إلى آخره.

وأوضح أنه عندما نفسر القرآن الآن لابد أن يهتم المفسر بعلم الاجتماع ليرى الهيئة التركيبية للمجتمع.

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