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دراما المتحدة

الشيخ رمضان عبدالرازق: «كلمت ربنا وقولته مليش غيرك والأبواب اتفتحت»

كتب:

عمرو هلال
07:22 م | الإثنين 18 مارس 2024
الشيخ رمضان عبدالرازق

الشيخ رمضان عبدالرازق

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، من علماء الأزهر الشريف، أنه كان في أزمة وطلب الفرج من الله ففتحت أمامه جميع الأبواب من حيث لا يدري، وتم سد الدين الذي كان يخشى أنه يعيش بسببه في كرب.

وقال خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب،: «كلمت ربنا قولته مليش غيرك والأبواب اتفتحت مع البركة»، موضحًا أن جميع الأبواب تيسرت أمامه.

وأشار إلى أن لابد أن نعمل بما نقدر أن نفعله ونأخذ بالأسباب ونقول «يارب»، موضحًا أنه لن يبقى باب مغلق أمامنا، متابعًا: «ربنا فتح قدامي الأبواب المغلقة وتخطيت الأزمة».

 

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