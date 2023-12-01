رمضان عبد الرازق: مصر تواجه تحديات تتطلب التكاتف خلف الرئيس السيسي

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، إن مصر تواجه تحديات دولية غير مسبوقة، وتتطلب من الجميع التكاتف والاتحاد فهي أم الحضارة والتاريخ، لافتا إلى أن التجمع في سفح الأهرامات له دلالة عالمية.

مؤتمر حزب مستقبل وطن

وأوضح عبد المعز خلال كلمته في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مصر بها خير أجناد الأرض الذين حطموا خط برليف، لافتا إلى أن مصر خزانة المسلمين وسلة خبز للجائعين ومقبرة للمعتدين.

نعم للرئيس السيسي

وأكد الشيخ رمضان عبد الرازق، أن مصر صامدة أمام الجميع ولم ولم تتراجع، بفضل قيادتها وشعبها المتكاتف والمترابط وخاصة وقت الأزمات، لافتا إلى أننا لابد أن نتكاتف جميعا يوم الانتخابات ليرى العالم تاريخ وحضارة مصر وتماسك شعبها، خاصة وأن صوت المواطن له قيمة وتأثير، ونؤكد أنه نعم للرئيس السيسي الإنسان القائد الحقيقي.

وأضاف أن القرآن وضح معايير الاختيار وأهمها القوة والعلم وتحمل المسؤولية بحكمة وتقدير وهو ماتوفر في الرئيس السيسي.