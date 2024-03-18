نجوى فؤاد: زواجي من أحمد رمزي «كأنه عشوة» ولم يدم طويلا

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أن زواجها من الفنان أحمد رمزي لا يعتبر زواجا، لأنه لم يدم طويلا، مضيفة «أحمد رمزي كان عنده زوجة يحبها جدًا ومطلق مراته، وهو انسان لأبعد الحدود».

زواجي من أحمد رمزي «كأنه عشوة»

وأضافت نجوي فؤاد، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، «زواجي من أحمد رمزي كأننا أكلنا عشوة وخلاص»، مشددة على أن زوجة رمزي عادت إليه بشرط طلاقها منه

نجوى فؤاد تتحدث عن زيجاتها العرفية

وأشارت نجوي فؤاد إلى أنها تزوجت عرفيا أكثر من مرة، بينهم شخص معروف جدا ورفضت الإفصاح عن اسمه.