«خارجية النواب»: العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الـ10 سنوات الماضية

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية مرحلة ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الشاملة، مشيرة إلى التعاون المثمر والمشترك مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية.

ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وأضافت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ترفيع العلاقات وتوسعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات يعطي ثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري والسوق المصرية، مشيرة إلى أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات المصرية الأوروبية.

تطور العلاقات المصرية الأوروبية

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا التطور يأتي تكليلا لجهود الدبلوماسية المصرية ووجود سياسة خارجية متزنة، حيث قدمت مصر خلال العشر سنوات الماضية نموذجا يحتذى به في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في التوافق حول مختلف القضايا الإقليمية خاصة القصية الفلسطينية، وما تقوم بها قوات الاحتلال من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين بغزة.