رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس الاتحاد الأوروبي: شعب غزة يستحق العيش في سلام

كتب:

حسن سمير
06:22 م | الأحد 17 مارس 2024
رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو

رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو

قال رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كرو، إن مصر كانت ولا زالت شريكا في تأسيس وقف إطلاق النار صريح للرهائن في غزة، الموقف الحالي في غزة غير مقبول، والعديد من حياة المدنيين قد فقدنها، والحكم الانتقالي يطالب إسرائيل بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وما يحدث هو العكس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كلمته بالمؤتمر الصحفي على هامش القمة المصرية الأوروبية، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء، أن المساعدات الإنسانية قد انخفضت ومسؤوليتنا أن نكفل زيادة أو توفير الأمن للمساعدات الإنسانية ومزيد من الغذاء والمياه والأدوية، نحن في حاجة ماسة إليهم، خاصة في شهر رمضان الكل يأمل أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار شعب غزة يستحق أن يعيش في سلام.

واختتم: «سيدي الرئيس أود أن أشكرك على هذه الشراكة وكذلك أشكر زملائي على هذه اللحظة المهمة وكذلك تحت قيادة ورئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي».

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء بلجيكا: نأمل في دخول مستمر للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة

رئيس وزراء بلجيكا: نسعى لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة وتحرير المحتجزين

رئيس وزراء بلجيكا يشكر مصر: توفر كل المساعدات الإغاثية الممكنة إلى غزة

رئيس وزراء بلجيكا: نشكر مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
بقلم حسن سمير