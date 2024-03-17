رئيس الاتحاد الأوروبي: شعب غزة يستحق العيش في سلام

قال رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كرو، إن مصر كانت ولا زالت شريكا في تأسيس وقف إطلاق النار صريح للرهائن في غزة، الموقف الحالي في غزة غير مقبول، والعديد من حياة المدنيين قد فقدنها، والحكم الانتقالي يطالب إسرائيل بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وما يحدث هو العكس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كلمته بالمؤتمر الصحفي على هامش القمة المصرية الأوروبية، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء، أن المساعدات الإنسانية قد انخفضت ومسؤوليتنا أن نكفل زيادة أو توفير الأمن للمساعدات الإنسانية ومزيد من الغذاء والمياه والأدوية، نحن في حاجة ماسة إليهم، خاصة في شهر رمضان الكل يأمل أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار شعب غزة يستحق أن يعيش في سلام.

واختتم: «سيدي الرئيس أود أن أشكرك على هذه الشراكة وكذلك أشكر زملائي على هذه اللحظة المهمة وكذلك تحت قيادة ورئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي».