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دراما المتحدة

رمضان عبد الرازق: «كل مرة أصعد المنبر باستأذن من النبي لأنه مقامه ومكانه»

كتب:

عمرو هلال
08:31 م | الإثنين 18 مارس 2024
الشيخ رمضان عبدالرازق

الشيخ رمضان عبدالرازق

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر، أنه عند صعوده المنبر يستأذن من النبي ويقول جملة مهمة جدا: «بقول كفرت بنفسي وأمنت بالله وحده».

عادات الشيخ رمضان عبد الرازق قبل صعود المنبر

وشدد «عبدالرازق»، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، على أن معنى الاستئذان أنه يكون هناك حديثا بينه وبين الله قبل صعود المنبر، موضحا: «قبل ما أطلع المنبر بقول بعد إذنك يا سيدنا النبي.. مقامه ومكانه».

 

وأشار إلى أن دائمًا ما يكون هناك حديث بينه وبين نفسه قبل صعود المنبر، مضيفا: «من أنا حتى أقف هذا الموقف ومكان سيدنا النبي محمد».

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