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مدبولي: منطقة لوجستية في رفح لخدمة حركة التجارة بين مصر وجيرانها

كتب:

محمد مجدي
11:50 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنّه جار العمل على تنمية المناطق التجارية واللوجستية والحرة في شمال سيناء بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وبينها منطقة لوجستية في رفح لخدمة حركة التجارة بين مصر وجيرانها، فضلا عن مخطط منطقة لوجستية لتداول السلع في بئر العبد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي منعقد في مدينة العريش، أنّ الحكومة تخطط لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 25 مليار جنيه، ومشروعات طاقة كهربائية بتكلفة 26.5 مليار جنيه بإجمالي 388 مشروعًا، ومشروعات للغاز الطبيعي بـ13 مليار جنيه.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.