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دراما المتحدة

مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني نازح فلسطيني

كتب:

محمد عزالدين
11:08 م | الإثنين 18 مارس 2024
غزة

غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني نازح فلسطيني».

ويتعرض قطاع غزة لمجاعة حتمية، أقرت بها المنظمات الدولية في تقاريرها الرسمية، ومن خلال شهادات مسؤوليها الذين أجمعوا على أن الوضع الحالي يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني، يتعرضون لأكبر عملية إبادة جماعية.

«مسألة حياة أو موت»

«مسألة حياة أو موت»، هكذا عبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عن حجم الكارثة، مؤكدة أن أبناء القطاع أصبحوا على حافة مجاعة محتومة، كما أطلقت نداء استغاثة دوليا لتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد من السكان بالمساعدات، مع ضرورة تسليمها عن طريق البر باعتباره السبيل الأكثر كفاءة وأمنا من عمليات الإنزال الجوي والشحن البحري.

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بقلم محمد عزالدين