مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نشوى مصطفى تعجب بمحمود حافظ

أحداث مثيرة وتشويقية جاءت ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8، وقد شهدت الحلقة بداية إعجاب بين «مديحة» نشوى مصطفى، و«محمود» الذي يجسد دوره الفنان محمود حافظ .

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8، تتواصل مديحة مع محمود بسبب تأخير ابنة شقيقها الكبرى «منى» هاجر السراج، وعدم رجوعها إلى المنزل في الميعاد المحدد، ليطمأنها أنها بخير.

وتعود منى إلى المنزل رفقة جدتها، التي تحذر «مختار» خالد النبوي، بتغيير معاملته مع أولاده، لأنهم أصبحوا في سن لا يمكن أن يتحكم بهم ويجب أن يحقق لهم مطالبهم.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي، حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد أب لـ6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.