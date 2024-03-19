مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. هاجر السراج تصمم على السفر للبعثة

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8، حالة من التوتر داخل منزل «مختار أبو المجد»، بسبب مرض القطة ذكية، ويستدعى لها خالد النبوي الطبيب المختص حتى يعالجها، ليفاجئ بأنه كتب لها روشتة غالية الثمين، ويطلب من نجله مروان أن يحضر العلاج.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. رجوع منى إلى المنزل

وجاء ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8، رجوع «مني» هاجر السراج إلى المنزل، لكنها لا زالت تصمم على أن تسافر البعثة، فيتبقي فقد يومين على انتهاء موعد التقديم، وتطلب من مروان أن يساعدها حتي يوافق والدها على السفر.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي، حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد أب لـ6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.