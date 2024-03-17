ملخص الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم.. هاجر السراج تفاجأ بطلب للزواج

شهد ملخص الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم، تطورات مثيرة، في الأحداث بشكل شيق وممتع، إذ ما يزال هناك مشكلات جمعت بين «مختار» خالد النبوي، وأولاده، حيث أن لكل فرد منهم مشكلة خاصة.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم

جاء ملخص الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم، بعدما ذهبت «منى» هاجر السراج لأحد الكافيهات خارج المنزل للتعرف على «الدكتور أحمد» أحد أصدقائها الذي يرغب في الزواج منها، وقد طلب منها الارتباط رسميا.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة مختار وأولاده الـ6، الذين يحاول تربيتهم تربية صحيحة بعد أن فقد والدتهم منذ 3 سنوات، ولكنه يفقد السيطرة على نجله الكبير مروان، بسبب دخوله مرحلة المراهقة، ويفقد الثقة على ابنته منى التي تريد السفر إلى الخارج لتكمل تعليمها.