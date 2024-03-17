رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ملخص الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم.. هاجر السراج تفاجأ بطلب للزواج

كتب:

ضحى محمد
11:43 م | الأحد 17 مارس 2024
امبراطورية ميم

امبراطورية ميم

شهد ملخص الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم، تطورات مثيرة، في الأحداث بشكل شيق وممتع، إذ ما يزال هناك مشكلات جمعت بين «مختار» خالد النبوي، وأولاده، حيث أن لكل فرد منهم مشكلة خاصة.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم

جاء ملخص الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم، بعدما ذهبت «منى» هاجر السراج لأحد الكافيهات خارج المنزل للتعرف على «الدكتور أحمد» أحد أصدقائها الذي يرغب في الزواج منها، وقد طلب منها الارتباط رسميا.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة مختار وأولاده الـ6، الذين يحاول تربيتهم تربية صحيحة بعد أن فقد والدتهم منذ 3 سنوات، ولكنه يفقد السيطرة على نجله الكبير مروان، بسبب دخوله مرحلة المراهقة، ويفقد الثقة على ابنته منى التي تريد السفر إلى الخارج لتكمل تعليمها.

اقرأ المزيد:

 مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. مايان السيد تقع في حب نور خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. هل يبيع خالد النبوي منزله بـ90 مليون جنيه؟

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6.. تعرف على مرض مادي حبيبة نور خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. هل تقبل عائلة خالد النبوي دعوة العشاء؟
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.