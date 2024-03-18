ملخص الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم.. خالد النبوي يمنع نجله من الخروج في وقت متأخر

جاء ملخص الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم بتطور علاقة «مختار» مع أبنائه الـ 6، إذ منع مختار أبو المجد «خالد النبوي» ابنه مروان من الخروج في ساعة متأخرة، وطلب منه العودة قبل الساعة 12 صباحا ولكنه رفض.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ملخص الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم، بعدما قرر «مروان» إقناع أشقائه بأنه يجب إجراء انتخابات داخلية للإعلان عن الشخص الذي له أحقية إدارة شؤون المنزل، لكن خالد النبوي يصر على موقفه ويمنعه من الخروج.

نور خالد النبوي مع أشقائه

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد أب لـ6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها ومسؤوليته تجاه أبنائه.