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دراما المتحدة

رئيس وزراء كندا يعرب لـ«جانتس» عن قلقه إزاء الهجوم المزمع على رفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
01:48 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
جاتستن ترودو

جاتستن ترودو

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، خلال اتصال هاتفي، عن قلقه إزاء الهجوم المزمع على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وشدد «ترودو»، على الحاجة إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصولها دون تأخير.

وأكد «ترودو» لـ«جانتس»، أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيكون له آثار إنسانية خطيرة على المدنيين الذين لجأوا إلى المدينة.

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بقلم محمد عزالدين