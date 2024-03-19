«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم تناول الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تناول الطعام بعد مدفع الإمساك، ردا على سؤال ورد إليها، جاء نصه: «هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟».

حكم تناول الطعام بعد مدفع الإمساك

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا نوى العبد الصوم ليلا، ثم أكل بعد ذلك، لكن قبل أذان الفجر، لا يضر ذلك، وصومه صحيح، مؤكدة أنه لا مانع من أن يأكل الإنسان بعد مدفع الإمساك، موضحة أن مدفع الإمساك للتنبيه فقط على قرب أذان الفجر، والعبرة بأذان الفجر، لافتة إلى أنه إذا سمع من نوى الصوم أذان الفجر، أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات.

الأكل بعد مدفع الإمساك

استشهدت دار الإفتاء، في حكم تناول الأكل بعد مدفع الإمساك، بما روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رضوان الله عليهم، فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ».

وقت إطلاق مدفع الإمساك

أشارت «الإفتاء»، إلى أن مدفع الإمساك جرت العادة على إطلاقه قبل الفجر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة للاحتياط، فإذا فرض أن شعر من نوى الصوم بالحاجة إلى أن يأكل ويشرب، عقب إطلاق مدفع الإمساك بدقائق معدودة، تنتهي قبل الفجر جاز ذلك وصح صومه.