شهدت مساجد الإسماعيلية مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، زيادة في إقبال أعداد المصلين على مدار اليوم، خاصة في صلاتي التراويح والفجر، إذ أعلنت هيئة المساحة المصرية، عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، ليكون في تمام الساعة الرابعة و28 دقيقة، فيما جاء موعد السحور في تمام الساعة الثانية و8 دقائق، يعقبه موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و8 دقائق.

وكشفت مديرية أوقاف الإسماعيلية، عن استمرار رفع حالة الطوارئ في جمع المساجد بنطاق الأحياء والمراكز والقرى، مع تخصيص إماما لكل مسجد طوال شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عن موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و43 دقيقة، أي بعد نحو ربع ساعة من الأذان.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الاسماعيلية

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الإسماعيلية يصل لنحو 13 ساعة و54 دقيقة.