يهتم المقيمون في دولة السعودية بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، خاصة في ليلة اليوم التاسع من الشهر الكريم بدولة السعودية، بعدما أعلنت هيئة شئون الحرمين الشريفين بالسعودية أن ليلة الاثنين هي أول أيام الشهر الكريم، وذلك حتى يتمكنوا من قضاء الصلاوات في وقتها والشعور بالأجواء الروحانية التي تعم دولة الحرمين الشريفين.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وأعلنت هيئة شئون الحرمين الشريفين بالسعودية مواقيت الصلاة اليوم، التي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يختلف موعد أذان الفجر في السعودية من مدينة إلى أخرى، فيكون في الرياض الساعة 4:40 صباحًا، وجدة 5:12 صباحا، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 5:09 صباحا، وفي المدينة المنورة 5:09 صباحًا، ويحل موعد أذان الفجر في الطائف 5:07 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في الرياض في تمام الساعة 12:01 مساءً، وفي جدة 12:31مساءً، ومكة المكرمة 12:28 مساءً، بينما في المدينة المنورة يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:29 مساءً، ويكون في الطائف 12:26 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في الرياض في تمام الساعة 3:27 مساءً، وفي جدة 3:55 مساءً، وفي مكة المكرمة 3:53 مساءً، وسيرفع الأذان في المدينة المنورة 3:55 مساءً، ويكون في الطائف 3:50 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وموعد أذان المغرب في الرياض سيكون في تمام الساعة 6:04 مساءً، وفي مدينة جدة يكون في تمام الـ6:34 مساءً، بينما يأتي في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:31 مساءً، وسيكون في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:33 مساءً، ويكون في الطائف في تمام 6:29 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يبدأ الصيام في السعودية في تمام الساعة 4:40 صباحا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 6:04 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم نحو 13 ساعة و24 دقيقة.