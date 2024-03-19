تفاصيل الحالة الصحية للفنانة وفاء عامر.. أصيبت بتمزق حاد في أربطة القدم

طمأنت الفنانة وفاء عامر جمهورها، بعد إصابتها بتمزق في أربطة القدم، إذ استدعى الأمر إلى نقلها إلى المستشفى، للتأكد من سلامة قدمها، وقدرتها على التحرك بشكل سلس.

تفاصيل الحالة الصحية لـ وفاء عامر

وقالت وفاء عامر لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بخير ورجلي كويسة، لكن الدكتور شخص الحالة أني أصبت بتمزق حاد في الأربطة، وسوف أخضع لبعض الراحة في المنزل، لكن الحالة ليست خطرة ومستقرة بفضل الله».

نشاط فني لـ وفاء عامر

ونجحت الفنانة وفاء عامر في تحقيق نجاح كبير بمسلسلها الجديد «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضي، الذي يعرض في شهر رمضان، وهو يُعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي، بعد نجاحه سنوات متتالية في الدراما الرمضانية.

وتؤدي وفاء عامر دور زوجة الفنان رياض الخولي الذي يعمل تاجرًا، ويعمل معه الفنان أحمد العوضي، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دينا فؤاد، أحمد عبدالله محمود، وإخراج إسماعيل فاروق.