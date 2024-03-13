ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 3.. سر يكشف علاقة وفاء عامر بـ أحمد العوضي

شهد مسلسل حق عرب الحلقة 3 بطولة أحمد العوضي على قناة ON Drama تطورات مثيرة بأحداث الحلقة، إذ فجرت صباح وتجسدها وفاء عامر، زوجة المعلم عبد ربه ويجسده رياض الخولي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما عادت الأحداث «فلاش باك»، وتبين أنها وضعت ولدا وأخفته عن زوجها المعلم عبد ربه لكي لا يقتله، وأوهمت الجميع أنها أنجبت بنتا.

وأبعدت صباح والتي تجسدها وفاء عامر في مسلسل حق عرب الحلقة 3 رضيعها عنها خوفًا عليه، بعدما فسر أحد الدجالين حلم زوجها المعلم عبد ربه المتكرر بأنه سينجب ولدا من صلبه وسيقتله، فقرر التخلص منه فور ولادته قبل أن يكبر.

وفاء عامر تتخلى عن ابنها الحقيقي خوفا من قتله

وتوالت أحداث الحلقة الثالثة مسلسل حق عرب وحاولت أمه صباح وتجسدها وفاء عامر تهريبه إلى ملجأ وتبديله بابنة ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، والتي وضعتها معها بنفس الوقت، وساعدها في ذلك التبديل داية منطقة المغربلين ووضعت منوما لها بعد الولادة مباشرة لكي لا تدرك ما فعلته.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

وتعرض قناة ON Drama مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي يوميًا في الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الثالثة عصرًا، كما تعرض الحلقات تزامنًا على منصة watch it الالكترونية.