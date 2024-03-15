مسلسل حق عرب الحلقة 5.. هل تنقذ وفاء عامر أحمد العوضي من الإعدام؟

حقق مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يعرض على شاشة ON وON Drama يوميًا ضمن الماراثون الرمضاني، انتشارا واسعا بسبب أحداث المسلسل الشيقة، وما يتعرض له أحمد العوضي من مشكلات كثيرة.

تفاصيل القبض على أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

وخلال الحلقة السابقة من مسلسل حق عرب، أُلقي القبض على عرب السويركي، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، بتهمة قتل الداية حسنية، والتي تجسدها الفنانة عايدة فهمي، بسبب وجوده وقت وقوع الجريمة، ويُرحل إلى النيابة لإجراء التحقيقات.

هل تنقذ صباح ابنها من الإعدام؟

وتبين من خلال أحداث الحلقة أنّ من قتل الداية وشنقها للتخلص منها هي صباح الجياش التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، حتى لا تكشف سرّها الذي أخفته عن الجميع، بأنّها وضعت ابنها الولد في ملجأ منذ صغره خوفًا عليه من والده الحاج عبد ربه، والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 5 من مسلسل حق عرب العديد من المفاجآت الجديدة، لكن هل تُبرّئ صباح الجياش ابنها الوحيد أم تتركه في أزمته، والحكم بحبسه وهي تعلم أنّه مظلوم.

مسلسل حق عرب يُعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي، بعد نجاحه سنوات متتالية في الدراما الرمضانية مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وبعد نجاح أولى أعماله بالبطولة السينمائية في فيلم الإسكندراني، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.