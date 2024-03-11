وفاء عامر: ريحة صواني «البطاطس» ساعة الفطار.. ذكرياتي مع رمضان في العشرين

قالت الفنانة وفاء عامر، إنَّ ذكرياتها في عمر العشرين مرتبطة بأطباق رمضان ولمة العائلة حول المائدة وقت أذان المغرب، لتظل تلك الذكريات تمثل لها صورة مصر والوطن: «في العشرين كنت شايفة مصر في بيتنا وريحة صينية الكيكة وكذلك رائحة صينية البطاطس وطشة الملوخية وقت الفطار.. والأطباق رايحة راجعة والطرشي اللي رياح عند الجيران ورجع من عندنا إحنا حاجة تانية أو العكس».

وتابعت «عامر»، في تصريحاتها لبرنامج «كان عمري عشرين»، مع الإعلامية شافكي المنيري، على راديو «ميجا.إف.إم»: «شايفة السنين بتجري بينا وأحياناً مبنلحقش نقعد على الكرسي نبص نلاقي السنة خلصت، وأنت نايم على السرير تقول ياه لسه بدري.. ده لسه فيه عمر وسن.. لكن حاجة تحصل تخليك تشعر إنك فجأة كبرت».

واستطردت الفنانة وفاء عامر: «بدأت أشعر أن السنين جريت لما أبويا مات.. سألت نفسي جريت إزاي لأني قبلها كنت حاسة إني لسه صغيرة أوي.. وفقدت والدي في عمر 32 عاما».

وترى أنَّ «مراحل الفن جريت زيها زي سنين العمر.. والمراحل أنا اللي حددتها، وأبرزها مرحلة الفتاة الجميلة بأدوار تجذب الجميع، وبعدها مرحلة الأعمال المختلفة، ثم مرحلة الأدوار الصعبة، ومؤخراً مرحلة أعيشها تقول وفاء عامر مشهد رئيسي صعب».

وتابعت: «كل مرحلة عمرية لازم أكسب من اللي قبلها الخبرة اللي تعليني درجة وأكتر مرحلة شوفت نفسي فيها الأعلى إنتاج كانت العام قبل الماضي عندما قدمت 3 أدوار للدراما».