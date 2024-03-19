الفنان طارق صبري يتعرض لوعكة صحية.. «مركب محاليل»

أعلن الفنان طارق صبري تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت إلى دخوله للمستشفى، ونشر صورة له داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

طارق صبري يعلن تعرضه لوعكة صحية

وعلق طارق صبري على الصورة قائلاً: «خليك دايمًا ممتن للي عندك عشان عمرك ما هتعرف إيه اللي ممكن يحصل بعدين»، وظهر خلال الصورة وهو يركب بيديه «كانيولا».

انفصال طارق صبري عن شيري عادل

ومنذ شهر، فاجأ الفنان طارق صبري جمهوره بخبر انفصاله عن الفنانة شيري عادل، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير، مؤكدًا الانفصال بشكل رسمي بين الطرفين.

وعلق طارق صبري على خبر الانفصال عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ربنا يكتب لينا الخير إحنا الاتنين»، كما استعان بجزء من سورة الواقعة في «استوري» جديدة: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ».