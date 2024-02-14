«ستوري» جديدة لـ طارق صبري بعد انفصاله عن شيري عادل.. استعان بآية قرآنية

فاجأ الفنان طارق صبري جمهوره بخبر انفصاله عن الفنانة شيري عادل، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب اليوم الموافق 14 فبراير الجاري، مؤكدًا الانفصال بشكل رسمي بين الطرفين.

انفصال طارق صبري عن شيري عادل

وعلق طارق صبري على خبر الانفصال عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ربنا يكتب لينا الخير إحنا الاتنين»، كما استعان بجزء من سورة الواقعة في «استوري» جديدة: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ».

قصة حب طارق صبري وشيري عادل

ونشأت صداقة بين الطرفين منذ 6 سنوات، منذ بداية تصوير مسلسل «بنات سوبر مات»، ثم تحولت علاقة الصداقة إلى حب، وارتبطت الطرفان بشكل رسمي.

وتوالت التعليقات من الجمهور على الطرفين، خاصة أن هناك علاقة حب كانت تجمع بينهما منذ سنوات طويلة، ودائماً كان يظهر الثنائي معاً في أكثر من لقاء تلفزيوني متحدثين عن علاقتهما سويا.

وسبق وتحدث الفنان طارق صبري عن شيري عادل، قائلاً: «كنت شايف الزواج كمشروع خطوة بعيدة أو صعبة ومرعبة، وشيرى غيرت كل دا، وغيرت فيا حاجات كتير».