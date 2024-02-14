«غيرت لي كل مفاهيمي».. من هو طارق صبري طليق شيري عادل؟

أعلنت الفنانة شيري عادل، خلال الساعات القليلة الماضية، انفصالها رسميًا عن الفنان طارق صبري، وذلك ستوري انستجرام، مدونة: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته».

وعلق الفنان طارق صبري على خبر انفصاله عن شيري عادل، قائلا: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين».

وترصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن طارق صبري بعد انفصاله عن شيري عادل، وفقًا لأحاديثه الإعلامية السابقة.

من هو طارق صبري؟

وُلد طارق صبري 6 أغسطس عام 1980 في المملكة العربية السعودية، تحديدًا بالرياض.

درس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 2004

التحق طارق صبري بعدة ورش تمثيل وعمل في بعض مسارح الهواة.

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010.

تولى إدارة مسرح الزمالك.

شارك في عدة أعمال درامية، على رأسها عوالم خفية، دلع البنات، أستاذ ورئيس قسم، الشك، حالة عشق، نصيبي وقسمتك الجزء الأخير.

جمعت طارق صبري علاقة صداقة بزوجته السابقة شيري عادل قبل أن يعلنا زواجهما.

تحدث من قبل عن الفنانة شيري عادل، وكيف تغير بسببها، قائلًا: «كنت شايف الزواج كمشروع خطوة بعيدة أو صعبة ومرعبة، وشيرى غيرت كل دا، وغيرت فيا حاجات كتير».

عقد طارق صبري وشيري عادل قرانهما في 2022.