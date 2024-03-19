موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

يتألق نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في مسلسل بابا جه، المعروض على قناة DMC خلال شهر رمضان المبارك 2024، لذا يعد البحث عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بابا جه مرتفع، لما يضمه من نجوم على رأسهم أكرم حسني، نسرين أمين، سمر إبراهيم، محمد أوتاقة، وعدد من الفنانين الآخرين، مثل التونسية فريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بابا جه

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بابا جه حصريا على قناة DMC، ابتداءً من الساعة 19:45 بالتزامن مع منصة Watch It، وكذلك على قناة DMC دراما من الساعة 11:00 مساء.

شهدت أحداث الحلقة 8 مهمة جديدة لـ«هشام» أكرم حسني والطفلة دارين «ريم عبد القادر»، لكن بعد محاولات هشام الكثيرة عليها، تمكن من مرافقتها، وكسر أفكارها المتنمرة وبدأ يحبها أصدقاءها.

لكن في المقابل، ظلت زوجته ولاء «نسرين أمين» تدور وتسأل عن عمله، للاشتباه في خيانته لها، حيث استعانت بأقاربها للحصول على سجلات مكالمات، كشفت أنه كان مع المذيعة نهى الشيمي والدة الطفل زياد، زميل جودي ابنتهما في المدرسة، هل سيتمكن هشام من النجاة من هذه الورطة أم ماذا؟.

أحداث الحلقات السابقة من بابا جه

في الحلقات السابقة من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، يتم الكشف عن مهمة جديدة سيلعب خلالها دور الأب لابنة سعد بيه «كريم فهمي».

وينتهي به الأمر بالذهاب معها لمدة ثلاثة أيام في ضواحي القاهرة، لكنه يجد نفسه أمام فتاة مزعجة تتنمر على الأطفال وتتنمر على أصدقائها وعليه، ولكن المفاجأة كانت في أن البيات سيكون في الفندق الذي كان يديره هشام (أكرم حسني)، فكيف سيتعامل مع الأمر؟.

مسلسل بابا جه بطولة: أكرم حسني، نسرين أمين، سمر إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفل لافينا نادر، الطفلة حور أحمد، وضيف الشرف محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين ومحمد الكيلاني وفنانون آخرون، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.