ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 8.. أكرم حسني يتعرض لمواقف محرجة في مكان عمله القديم

وجد «هشام» أكرم حسني، نفسه نزيلًا في الفندق الذي كان يعمل به في الغردقة كمدير تنفيذي قبل جائحة كورونا، في الحلقة 8 من مسلسل بابا جه، خلال مهمته الجديدة مع المتنمرة «دارين» ريم عبدالقادر، وكانت ألأخيرة تثير الكثير من المشكلات في الفندق، وتسببت لهشام في أكثر من موقف محرج، لكن هشام جاء معها في الرحلة وكأنه خالها.

واتفقت دارين مع هشام على أن يخبرها بمكان في الفندق، لا يستطيع أحد أن يراها فيه ولا تغطيه كاميرات الفندق، فأخبرها بوجود مخزن بجوار مسرح الفندق، وكان هذا في مقابل أن تحترمه دارين حتى انتهاء الرحلة وعودتهم إلى القاهرة.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 8

بعد ذلك استخدمت دارين المخزن لتخبئة زميلتها نورا التي تنمرت عليها في الحلقة 7 من مسلسل بابا جه، وبعد ذلك سألها هشام أين خبأت زميلتها نورا، فقالت: «متخافش أنا خبيتها فيه بس سيبتلها أكل ومياه وهنبقى ناخدها معانا واحنا مروحين وخلاص».

وبعد ذلك كان مشرف الرحلة كريم وهشام ومعهم نورا يسألون دارين أن تعتذر لنورا فاعتذرت لها، لكن مع مجئ المدير التنفيذي الجديد للفندق، والذي كان يعرف هشام جيدا قال: «هنزود عدد الكاميرات علشان نعدل على الإدارة القديمة، وهناك حفلة مسائية للأطفال علشان اللي حصل»، لكن أحرجته دارين بالاتصال على والدها وتخبره أن هشام طلب المزيد من المال مقابل الرحلة.

فقال المدير التنفيذي الحالي للفندق: «إي دا هشام يعمل كدا علشان الفلوس، يطلب من جوز أخته فلوس علشان يروح مع بنته رحلة، دا حتى الخال والد».

وفي المشهد الأخير، في المساء بتوقيت الحفلة، جاء المدير التنفيذي وأراد أن يذل هشام بعمله كأب للإيجار، قائلا: « أقولك يا دادا ولا يا إي، وطول عمرك بتخلينا نفكر برة الصندوق بس شغلك الجديد خلاك سيبت الصندوق خالص، أنا كدا خلصت حفلة هشام يلا نشوف حفلتنا».

وصعد هشام إلى غرفته، وعندما حاولت دارين أن تهدأ منه رفض، لكن صعدت إليه وحاولت أن تصالحه، وعند نزوله لم تتركه يذهب لأنه كان يريد أن يتركها ويعود إلى القاهرة، لكنها دبرت مقلب في المدير التنفيذي الحالي، ردا على ما فعله في هشام، ووضعت ثعبان بلاستيكي في ظهره، لكنه ظن أن الثعبان حقيقي وخلع ملابسه في مكان استقبال عملاء الفندق، وبالفعل أكمل معها هشام الفترة المتبقية من العطلة.

وتتوالى أحدث المسلسل، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، فهل سيتمكن من النجاة من مشكلاته كأب للإيجار، وهل سيعلو في نظر ابنته وزوجته؟

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع في نفس وقت العرض على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً على قناة DMC.