مسلسل بابا جه الحلقة 8.. نسرين أمين تكتشف تواصل أكرم حسني مع فريال يوسف

في الحلقة 8 من مسلسل بابا جه، زادت شكوك ولاء «نسرين أمين»، في زوجها هشام «أكرم حسني»، منذ أن أخبرها أنه يؤجر السيارة الخاصة بهم إلى أحد دور الأيتام باسم أمل المستقبل، فذهبت إلى ابن عمته ياسر محمد أوتاكا، الذي كان يستخدم سيارتهم في العمل عليها كسائق توصيل، فأخبرها أنه سيحاول أن يجد لها كارت دار الأيتام، وظل يبحث فيما بعد عن دار أيتام بنفس الاسم ولكنه وجد دار باسم نور المستقبل.

مسلسل بابا جه الحلقة 8

وبعد ذلك اتفق ياسر مع مديرة دار الأيتام ريهام، أن تكذب على ولاء إذا جاءت تسأل عن تأجير هشام لسيارته لدار الأيتام، بعد أن حكى لها قصة هشام وما حدث معه خلال حياته، وبالفعل جاءت ولاء في اليوم التالي إلى دار الأيتام، بعد أن أرسل لها ياسر صورة من كارت الدار وسألت ريهام عن سجلات تعامل هشام مع الدار، قائلة: «بصراحة كدا احنا ستات زي بعض بس أنا شاكة في هشام إنه بيلعب بديله، فلو أمكن أشوف التعاملات بتاعتكم معاه»، فقالت لها إن هذا يعرضها للمشكلات ولا يمكنها أن تكشف أوراق الدار.

وبعد ذلك استعانت ولاء بأحد أقاربها ليحصل لها على سجل مكالمات هشام، وجاء بالسجل إليها، ومن ثم وجدت أن الوقت الذي أخبرها فيه أنه يتحدث إلى أحد العملاء عندما كانت تتجسس عليه، كانت يتحدث إلى فريال يوسف التي تجسد شخصية نهي الشيمي، المذيعة أم الطفل زياد، زميل جودي ابنتهما.

مسلسل بابا جه

ومسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

ويُعرض مسلسل بابا جه، على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.