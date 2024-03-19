يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024، إذ يشارك في المسلسل باقة من ألمع نجوم الكوميديا، على رأسهم أكرم حسني ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمد أوتاكا، والفنانة التونسية فريال يوسف، ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 9

يُعرض مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة DMC الساعة 7.45 مساءً بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.

مسلسل بابا جه

وشهدت أحداث الحلقة 8، المهمة الجديدة لـ«هشام» أكرم حسني، مع الطفلة دارين ريم عبدالقادر، ولكن بعد محاولات عديدة لهشام معها قام بمصاحبتها وكسر لديها فكرة التنمر وجعل أصدقاءها يحبونها، ولكن على الناحية الأخرى ظلت زوجته ولاء نسرين أمين، تدور وتبحث حول عمله بسبب شكها فيه بأنه يخونها، وتوصلت من خلال مساعدة أحد أقاربها إلى سجل مكالماته واكتشفت أنه يتواصل مع نهى الشيمي المذيعة أم الطفل زياد زميل جودي ابنتهما في المدرسة، هل سيتمكن هشام من النجاة من هذه الورطة أم ماذا ؟

مسلسل بابا جه

وتستمر العقبات التي يواجهها هشام خلال عمله الجديد كأب للإيجار، وهي الفكرة المقترحة من ابن عمته ياسر محمد أوتاكا، أن يعمل كأب للإيجار بمقابل مادي للحصول على المال، كمحاولة من هشام بأن يعلو في نظر ابنته التي تعتبر أنه لا فائدة له في المنزل.