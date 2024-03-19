«التضامن»: تدريب 900 ألف شاب ضمن «مودة».. وتجهيز 23 ألف وحدة سكنية  

تحت عنوان «إمساكية رمضان»، نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، معلومات مهمة عبر صفحتها على فيسبوك، منها أنّ فريق التدخل السريع تعامل خلال عام 2023 مع 4360 بلاغا واستغاثة، تنوعت بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، مؤكدة التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

صرف 386 مليون جنيه تعويضات

وتضمنت الإمساكية، صرف 386 مليون جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين من صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين لإجمالي 1.374 شهيد و2.509 مصاب خلال العام المالي 2022-2023.

وبالنسبة للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة»، فوفق الإمساكية، وصل بتدريباته المباشرة إلى أكثر من 900 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية من خلال 14 مبادرة متخصصة، واستفاد من منصته الرقمية للتعلم عن بعد 4.8 مليون مواطن مصري.

36 مليار جنيه سنويا

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تأثيث وتجهيز 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، ونوهت الإمساكية بأنّ برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يصل إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وترتفع إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.

ومكّن مشروع تحسين سبل العيش بمحافظة المنيا 500 أسرة من خلال تربية الماشية، إضافة إلى 300 أسرة على مشروعات تصنيع الألبان وتعزيز معرفة 1000 أسرة بأساسيات تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير 700 فرصة عمل.